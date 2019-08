The examples populate this alert with dummy content

AFICIÓN El Alcoyano supera los 650 socios en el ecuador de la campaña Se trata de una cifra similar a la del año pasado - La alcoyanización de la plantilla ha paliado en parte los efectos del descenso a Tercera División sábado, 03 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La campaña de socios marcha a buen ritmo. El viernes 2 se daba a conocer que la cantidad total de socios que se llevan realizados hasta el momento es de 660. Se trata de una cifra similar a la del año pasado. Desde la directiva se pretende alcanzar y así repetir el número de unos 1.200 socios de la pasada campaña. La alcoyanización de buen parte de la plantilla ha mitigado los efectos negativos del descenso a Tercera División. Se llevan 19 días de campaña de socios y hasta el 9 de agosto está en marcha el periodo de descuentos para quienes renueven su carnet. La campaña se extenderá hasta el inicio de la temporada que será el fin de semana del 24 y 25 de agosto. Esta semana se ha conocido que este debut será a domicilio en el campo del Benigànim. Este sábado a las 20 horas tendrá lugar el segundo de los amistosos de pretemporada en Silla, uno de los rivales de este año en Tercera. En el debut se ganó por 0-2 al Elitei Project de Elda. La siguiente cita será el martes 6 a las 20,30 horas en la Llometa frente al vecino Muro, en un ya tradicional partido de pretemporada.