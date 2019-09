The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 1-0 AT. SAGUNTINO El Alcoyano vence pero no convence El Alcoyano consigue su tercera victoria consecutiva 1-0 ante el Atlético Saguntino –marcó Navarro. domingo, 08 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El partido empezó con varias ocasiones claras para el Saguntino, la primera por falta de comunicación entre los dos centrales y el portero que el equipo visitante no aprovechó y la segunda Raúl González saco bajo palos cuando el disparo ya se metía en la portería local. La primera ocasión alcoyanista llegó de mano de Oscar Díaz con un disparó que salió rozando el travesaño y la gran ocasión del CD Alcoyano de la primera mitad vino tras un disparó de Fran Machado que obligó al portero visitante a estirarse. Tras el descanso se vio a un CD Alcoyano mejor colocado en el campo y en el minuto 50 Pau Franch casi adelanta al equipo blanquiazul y en el minuto 56 Navarro aventajó al CD Alcoyano en el marcador tras una jugada de Ruba. Después del gol vino la primera sustitución del partido para la entidad alcoyanista Juli volvía a disputar un partido en El Collao con la camiseta blanquiazul 18 años después y salía Ruba quien una semana más salió ovacionado del feudo local. 8 minutos después el entrador alcoyanista volvía mover ficha, esta vez entraba Acevedo y salía Pau Franch. Tras esto el CD Alcoyano disfrutó de alguna ocasión más que no logro concretar. A 13 mminutos para el final Vicente Parras hacía el tercer y último cambio entrada Moltó para dar descanso a Fran Machado. Los cambios no acabaron de sentar del todo bien al equipo ya que se echó para atrás, lo que permitió que el Saguntino tuviera más de una ocasión que Jose Juan solventó. El próximo partido del CD Alcoyano será como visitante ante la UE Atzeneta el domingo a las 17:30.