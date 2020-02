The examples populate this alert with dummy content

CD RODA – ALCOYANO El Alcoyano visita por primera vez al CD Roda El único antecedente oficial es el partido de ida - El partido será el domingo a las 12 horas en Villarreal y lo podrán seguir en directo en el 1485 de om en Radio Alcoy, App Ser o en esta misma web viernes, 07 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/02/2020) Esta temporada el Alcoyano está disputando partidos ante nuevos rivales. Nunca antes se había enfrentado al CD Roda en partido oficial en su ciudad deportiva, el único precedente fue en Alcoy en el partido de ida el 22 de septiembre don del Alcoyano gano 4-0. Una vuelta después el Alcoyano es líder y el CD Roda pelea seriamente por estar entre los cuatro primeros a final de temporada, por ello se toma el partido ante el Deportivo como “muy importante” por que no solo quiere ser el primero en ganar al líder, si no que además podrían meterse en la zona noble. Los de Parras, todo lo contrario, saben que si no juegan como siempre, van a tener problemas por la calidad del rival. El técnico blanquiazul no quiere confianzas y recela del alago que él y sus jugadores han tenido durante estas dos semanas tras la victoria en Sagunto y ante el Atzeneta. Para este encuentro recupera a Óscar Díaz y Devesa. Pablo, Juli, Chato y Palopa, siguen siendo baja. El encuentro será dirigido por el colegiado Enrique Lluna Olarte. El domingo a las 12 horas en Villarreal y lo podrán seguir en directo en el 1485 de om en Radio Alcoy, App Ser o en esta misma web desde las 11.45 horas.