ALCOYANO 0 - 0 PERALADA El Alcoyano vuelve a decepcionar Los blanquiazules desaprovechan la ocasión y se despiden de El Collao con nuevos pitos de su afición - Un total de 5 puntos de 9 posibles, hacen que el objetivo no se cumpla sábado, 22 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Nuevas pruebas en el terreno de juego por parte del CD Alcoyano en el último partido del año. Los blanquiazules han disputado en El Collao el encuentro ante el CF Peralada. El objetivo era el de cada jornada: ganar. Eso dice el club, sin embargo, las sensaciones en las gradas y de aquellos que han visto el partido están muy distantes de eso. Partido aburrido y sin apenas ocasiones a pesar de que el conjunto de Vicente Mir ha contado con el mayor porcentaje de posesión desde el principio. Siendo así, cuesta creer que la ocasión más clara de la primera mitad haya sido para el disparo a bocajarro de Santi Bueno que ha detenido Miguel Bañuz. Con Fomeyem, Lino y Bryan Reyna en el once titular se esperaban cambios respecto a lo visto anteriormente en El Collao. Salvo jugadas aisladas, ninguno de los futbolistas del Alcoyano ha destacado por encima de los demás. La actuación del árbitro, el aragonés Carlos Aranda, ha sido más que dudable en su debut en la categoría. Dos penaltis, uno clarísimo por falta sobre Lino, a favor del Alcoyano, no señalados han provocado los nervios y el calificativo de “burro, burro”, por parte de los aficionados al colegiado. La segunda parte ha sido más de lo mismo y los de Vicente Mir no han tenido ideas y no han provocado ocasiones, y muchísimo menos de acercarse al gol. Los últimos 45 minutos han dado inicio con doble cambio en el centro del campo con la salida de Omgba y De Lerma y la entrada de Vicente y Anaba. Soni, jugador del Peralada ha visto la roja directa por un manotazo a Primi. En los últimos minutos de partido, el Peralada, con uno menos y viniendo de disputar un encuentro aplazado el miércoles, ha conseguido hacerse con el dominio y poner en aprietos al equipo local provocando los pitos en las gradas, que de nuevo, no han presentado su mejor imagen en El Collao. El objetivo de 7 puntos de 9 puntos posibles en los últimos 3 partidos se han quedado en 5 puntos tras dos empates en El Collao y la victoria a domicilio frente el Sabadell. Once titular: Bañuz, Barreda, Navarro, Primi, Fomeyem, Omgba, De Lerma, Nieto, Reyna, Lino y Óscar Díaz. Banquillo: Ortega, Hermosa, Anaba, A. Rubio, Rubio, Vicente Pérez y Nebil. La próxima jornada se disputará el 6 de enero a las 12 horas, a domicilio, ante el Conquense.