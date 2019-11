The examples populate this alert with dummy content

JOVE ESPAÑOL 2-3 CD ALCOYANO El Alcoyano vuelve a ganar El Alcoyano termina pidiendo la hora en una partido donde tuvo grandes ocasiones para golear al Jove Español. El resultado final fue 1-3- marcaron Cobo y Pruden para los locales y Juli, Jony y Acevedo para los blanquiazules. domingo, 24 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Durante los primeros minutos se vio un partido rocoso y poco lúcido en ataque por parte del Alcoyano, al que se le atragantó el triple pivote propuesto por el entrenador local. Ruba tuvo la primera ocasión del partido en un centro que se fue envenenando pero que paró el portero. El primer gol del Alcoyano llegó en el minuto 38, Juli adelantaba a los visitantes en un disparo a pase de Oscar Díaz. A los tres minutos el Jove Español empataba en una jugada en el que la defensa blanquiazul demandaba fuera de juego. Con el empate se llegaba al descanso. Vicente Parras hacía el primer cambio, dando entrada a Moltó por Diakité. Con ese cambio el Alcoyano salió en la segunda mitad con un punto más intenso. En el minuto 48 el árbitro pitaba un penalti a favor del Alcoyano sobre Oscar Díaz, que Jony transformaba en gol. A partir de ahí los blanquiazules pusieron una marcha más, Acevedo tuvo una oportunidad a la contra en un uno contra uno que paró Alberto mandándola a córner. En el saque de esquina Oscar Díaz mandaba el balón al larguero. Al minuto siguiente, otra vez Oscar Díaz tiene la oportunidad pero el disparo sale rozando el palo, tras un pase de la muerte de Juli. Ruba a la contra tenía otra oportunidad, tras el resbalón que sufrió su marca, pero Alberto, portero local, paró el disparo del extremo. Acevedo tiene otra oportunidad que vuelve a parar el portero del Jove. Moltó en un disparo desde fuera del área intentó batir la portería pero la gran actuación del portero evitó el gol del futbolista alcoyano. En el minuto 62, en una contra conducida por Oscar Díaz, Acevedo al rechace conseguía el tercero para los visitantes. En el minuto 71 el Jove español recortaba distancias, Pruden hacía el gol para el conjunto local. Al minuto siguiente hubo un choque entre dos jugadores que provocó que el partido se parara durante casi cinco minutos. Durante este tiempo Parras hacia el segundo cambio dando entrada a F. Machado por Oscar Díaz. El árbitro añadió ocho minutos, en ellos se hacía el ultimo cambio en las filas de los visitantes entraba Josué por Juli. En el descuento el Alcoyano aún tuvo la oportunidad de agrandar distancias en el luminoso: primero Ruba y después Acevedo pero que, otra vez, paraba Alberto. Próximo partido el Domingo a las 12 contra el Eldense en El Collao. Desde las 11:45 les contaremos el partido en directo en Radio Alcoy.