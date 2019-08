The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL El Alcoyano vuelve a la senda de la victoria Se imponía al At. Torrellano por 0-2 con tantos de penalti de Jony y Pau Franch - El miércoles juega en el Clariano ante el CD Ontinyent lunes, 12 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano se ha impuesto en su visita al At. Torrellano por 0-2 y de este modo ha olvidado la derrota por el mismo marcador, 2-0, que encajó en Muro. El Club Deportivo Alcoyano disputó el viernes 9 de agosto su cuarto partido de pretemporada, esta vez el rival fue el Athletic Torrellano. Devesa y Pablo Carbonell fueron los mejores de un equipo que volvió a mostrar un gran juego por bandas en ataque. Jony y Pau Franch hicieron los goles de penalti. El club blanquiazul tuvo la primera ocasión del partido, un disparo que atajó el portero local, el Torrellano reaccionó y contratacó con una ocasión a balón parado que salió fuera. En el minuto 23 llegó el primer gol para el Deportivo, Jony Ñiguez marcaba el primero de penalti, tras una jugada de Ruba. Después de adelantarse en el marcador, el equipo visitante siguió teniendo diferentes ocasiones que no acabaron dentro de la red. Hasta que en el minuto 40 Pau Franch puso el 0-2 definitivo en el marcador. Otra vez de penalti el CD Alcoyano ponía más distancia en el luminoso en lo que fue el marcador definitivo. Tras el descanso, en la segunda parte el club alcoyanista volvió a tener distintas ocasiones para marcar el tercero aunque no funcionaron. El equipo de Vicente Parras fue mejor en un partido donde se notó que el equipo contrario era de una categoría inferior. El siguiente partido de pretemporada será el miércoles 14 a las 20 horas en el Clariano ante el CD Ontinyent.