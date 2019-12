The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 2-0 ELDENSE El Alcoyano vuelve a sonreír en El Collao El Alcoyano gana al Eldense en un partido con pocas ocasiones para un marcador final de Alcoyano 2-Eldense 0, con lo que suma 15 jornadas sin perder – Marcaron Ruba y Fran Machado, a pase de Ruba, en el descuento domingo, 01 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano inició el partido con ganas de llevar el control y la iniciativa. En el primer minuto los blanquiazules efectuaban su primer disparo a puerta, Acevedo en un centro-chut que se fue fuera. A partir de ahí el Alcoyano tuvo el control del balón pero sin finalizar ocasiones y llevando el peso del ataque hacia la banda izquierda con Acevedo y Navarro. En el minuto 25 el conjunto alcoyanista marcaba el primer gol del partido: Ruba, en el segundo palo, remataba un centro de Acevedo. El de Aranda de Duero marcaba su primer gol con la camiseta blanquiazul, después de fallar varias ocasiones la pasada jornada ante el Jove. El Eldense no tuvo casi ocasiones en la portería defendida por Jose Juan. En la segunda mitad el Alcoyano volvía a controlar el balón, pero sin grandes ocasiones. Esta vez el ataque del Alcoyano tendía hacía la banda de Ruba, que centró el balón más de una vez sin encontrar rematador. En el minuto 55 se iba Nebil, el jugador del Eldense nacido en Alcoy. En el minuto 60 Vicente Parras hacía el primer movimiento: daba entrada a Diakité por Jorge Moltó. Los blanquiazules tuvieron otra ocasión para agrandar las distancias, en una jugada ensayada que Acevedo mandaba fuera. En el minuto 72 el entrenador local hacía el segundo cambio: entraba Fran Machado por Acevedo. El Alcoyano tuvo otra oportunidad en un centro de Ruba que Oscar Díaz remató fuera. En el minuto 88 Parras, hacía el tercer y último cambio salía Juli y entraba Josué. En el descuento Fran Machado marcaba el segundo a pase de Ruba. Próximo partido miércoles 11 de Diciembre ante el Silla. Aún no hay hora. Cuando el horario este puesto les avisaremos en Ser Deportivos con Ismael Mayor.