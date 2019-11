The examples populate this alert with dummy content

OLIMPIC XÀTIVA 2-2 ALCOYANO El Alcoyano vuelve a tropezar Segundo empate consecutivo de los blanquiazules. Olimpic de Xàtiva 2-2 Alcoyano- marcaron Oscar y Keita para los locales y Oscar Díaz y Raúl González para los blanquiazules. domingo, 10 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano empezó el partido controlando la posesión, la primera ocasión vino de parte de los blanquiazules. Pablo Carbonell libre de marcas intenta regatear al portero sin éxito. En el minuto 22 el Alcoyano se adelantaba en “La Murta” a balón parado, en un saque de esquina que sacó Acevedo y que Juli bajo para que Oscar Díaz rematase a placer. A partir del gol el Olimpic de Xàtiva se creció y antes del descanso tuvo una gran ocasión para empatar pero que Keita, el delantero, no tuvo acierto de cara al gol. Pablo Carbonell se lesionaba en el descuento y tuvo que ser destituido por Navarro. A los tres minutos del inicio de la segunda mitad, el Olimpic empató, esta vez Keita no perdonó ante Jose Juan. Tras el gol, el Alcoyano mejoró bastante y, otra vez a balón parado, los blanquiazules se volvían a adelantar. Raúl González remataba el balón centrado por Acevedo. Vicente Parras hacía el segundo cambio entraba Diakité por Moltó para darle más consistencia defensiva al centro del campo alcoyanista. El Olimpic volvía a poner las tablas en el marcador, esta vez, Oscar García, que acababa de entrar empataba el partido. Tras esto parecía que los valencianos se daban por satisfechos con el empate y el Alcoyano puso una marcha más. Parras hizo el tercer cambio entró Machado por Acevedo. Machado se convirtió en protagonista con grandes ocasiones que no logro finalizar correctamente la primera a centro de Ruba y después con un disparo lejano que paró Pepelu. Ruba fue expulsado en el descuento por doble amarilla. Segundo empate consecutivo para los blanquiazules. Próximo partido el domingo en El Collao a las 17:00.