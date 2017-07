The examples populate this alert with dummy content

CLUB PIONERO El Alcoyano ya tiene su VISA Es el primer club de fútbol de España con tarjeta personalizada prepago martes, 18 de julio de 2017 La empresa Pecunpay es la encargada de tramitar y gestionar la nueva tarjeta prepago del CD Alcoyano. El club que preside Juan Serrano es pionero en este tipo de tarjetas y por primera vez un club de fútbol de España tiene este tipo de tarjetas, ya que las que ya existen en equipos de Primera y Segunda, son de crédito. Este modelo de tarjetas están poco expandidas en España, ya que es uno de países donde menos se usan, muy lejos de Italia, que lo usa el 40% de la población. Esta tarjeta se podrá usar en todo el mundo para sacar dinero en efectivo, realizar compras por internet, transferencias y todo tipo de operaciones habituales que cualquier entidad bancaria puede ofrecer. Además se suma la posibilidad de ir aumentando el crédito comprando en los establecimientos asociados, un tanto por ciento de la venta se ingresará automáticamente al saldo del cliente. Al no ser de crédito, sólo tendrá el usuario el dinero que previamente ingrese. El precio anual será de 6 euros para los socios del Alcoyano y de 10 euros para no socios.