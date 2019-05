The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 El Alférez Moro más fiero llega desde el norte de África Jorge Doménech ha desempeñado el cargo de Alférez Moro representando a la filà Cordón. La figura de Koki ha escenificado al jefe bereber Tariq Ben Ziyad que llega para conquistar la península. sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La filà Cordón ha sido la encargada de llevar a la calle el cargo de Alférez Moro. Lo ha hecho representado por la figura del fester Jorge Doménech. Koki ha estado acompañado por su esposa, la favorita Mónica Vilpalana, junto a los ballets de Virginia Bolufer con ‘Sacrificio de la tribu mursi’ e Inma Cortés con ‘Esclavas de la luz’. Los diseñadores de este cargo han sido Antonio Aracil del boato y del Alférez, favorita y emires el artista José Borrell. La música que ha acompañado al Alférez ha sido ‘Als Samarites’ de Miguel A. Mas.