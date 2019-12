The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO El All Star de la Liga Local tendrá al Martínez Valls de Ontinyent como invitado Se disputará este domingo 29 de diciembre y contará con dos partidos y un concurso de triples - El combinado local tendrá por primera vez con un jugador por cada uno de los 13 equipos jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El All Star de la liga local de baloncesto llega a su XIII edición, XI Memorial Quico Córcoles, que tendrá lugar este domingo 29 de diciembre a partir de las 9 horas. Será en el pabellón del colegio San Vicente Paúl cuando tenga lugar esta cita que contará con dos partidos y un concurso de triples. El primer encuentro será a las 9 horas y en el mismo se reencontrarán antiguos componentes del Arnauda Veteranos, uno de los equipos fundadores de la liga, o por jugadores que han pasado por esta cantera de baloncesto. Una hora después será el momento para el concurso de triples en el que participarán un jugador por cada uno de los 13 equipos de la liga local, más tres del equipo invitado, que en esta edición será el Martínez Valls de Ontinyent. Precisamente a las 11 horas será el encuentro central de la mañana entre el conjunto ontinyentí frente a un combinado de la liga local de baloncesto con también un jugador por equipo por pirmera vez en 13 ediciones. El técnico será Sergi Martí y Javi Fernández actuará como delegado. Destacar en este partido que tanto los colegiados como los auxiliares de mesa de ASOAR serán cinco mujeres. También habrá espacio para la solidaridad con un espacio dedicado a Somriu, entidad que trabaja con personas con diversidad funcional. Tiene su sede en Ibi y se sortearán dos cestas de navidad para recoger fondos para esta asociación. No faltará la participación habitual del Ballet de Virginia Bolufer con su equipo de cheerleaders, incluidos en esta ocasión tres chicos, o del equipo infantil femenino del Sant Roc que ayudará en el concurso de triples. Al final previsto sobre las 13 horas está prevista la entrega de trofeos para la que acudirán familiares de Quico Córcoles y autoridades. Habrá un aperitivo final en el cercano Café Bar La Pau. En la presentación de esta cita en la sala expositiva de la Fundación Mutua Levante han estado Jordi Tomás, en representación de esta entidad anfitriona, Miguel Juan Reig, concejal de Deportes, José Antonio Calabuig 'Oviedo', secretario del Martínez Valls de Ontinyent y Javi Fernández, vicepresidente de la liga local. También han estado representantes de Somriu, Andrea y Nuria, y Virginia Bolufer. El cartel de la edición de este año ha sido elaborado por Omar Giménez, autor del cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de este año.