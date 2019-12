The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO El All Star Memorial Quico Córcoles viaja hasta Ontinyent El jugador visitante Nelo Ramos se ha impuesto en el concurso de triples al vencer en la final por un punto al local Nando Peidro - Fran Gallego y Pablo Ivorra han sido los mejores jugadores de cada uno de los combinados lunes, 30 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Martínez Valls de Ontinyent se ha adjudicado la XIII edición del All Star de la liga local XI Memorial Quico Córcoles al imponerse por 37-57 al combinado de la liga local. En la entrega de trofeos han estado la viuda y el hijo de Quico Córcoles, así como el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, y el director comercial de Mutua Levante, Jordi Tomás. En el inicio de la mañana baloncestística en el pabellón Paulas se ha realizado un homenaje al Arnauda Veteranos, uno de los equipos pioneros de esta liga y también ha habido un espacio para la solidaridad. Se han sorteado dos cestas navideñas y el dinero recaudado ha sido para la asociación Somriu que trabaja con personas con diversidad funcional de tiene su sede en Ibi.