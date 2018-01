The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El alza de hasta el 5% en las ventas de Navidad anima las Rebajas Los comerciantes de ACECA y de Alcoy Comercial logran hacer frente al mal inicio de la temporada y la competencia de internet y las grandes superficies lunes, 08 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/01/2018) Los comerciantes han logrado, con la campaña de Navidad, paliar el retraso de las ventas en prendas de abrigo al inicio de la temporada. "El mes de noviembre con un calor atípico fue muy malo", recuerda Rafael Pérez, presidente de ACECA, la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy. Pérez cifra en un 5% el incremento de las ventas gracias a los encargos de los Reyes entre la última semana de diciembre y la primera de enero. Los comercios de la Federación Alcoy Comercial, que preside Paco Moltó, celebran también el incremento de las ventas en Navidad, más cercano al 3-4%. "Es un buen resultado para el pequeño comercio si tenemos en cuenta la férrea competencia de internet y las grandes superficies", explica Moltó. "Demuestra que el público confía en la próximidad y servicio del comercio local". Los comerciantes esperan proyectar este éxito durante la campaña de Rebajas que se prolongará hasta finales de febrero.