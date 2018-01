The examples populate this alert with dummy content

TIRISITI El 'amo del corral' baja el telón con 25.000 visitantes La función de las 13.15 horas de este viernes 5 de enero pone fin a una nueva temporada del personaje navideño alcoyano viernes, 05 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tirisiti vuelve a cumplir una temporada más. Desde que arrancó el 29 de noviembre con las funciones escolares, por el Betlem más famoso de la comarca han pasado 25.000 personas, 13.000 contabilizados en la campaña abierta al público general que acaba precisamente hoy, día 5 de enero, día de la Cabalgata. Son números que, como explica Míriam Espinós, miembro del equipo de La Dependent y el Teatre Principal -al frente del Tirisiti-, se mantienen año tras año. "¿Novedades? Las que ha Tirisiti se le ocurren en el espectáculo (...) Sabemos que está muy al día con todo lo que pasa en el mundo, sabemos que ha hecho referencia a Puigdemont, al ADN canino -muy presente en Alcoy estos días- y, como otra novedad, ninguna: Tirisiti es muy típico". Por el escenario del Principal han pasado este año un gran número de espectadores de fuera de España, totalmente desconocedores de este teatro tan alcoyano. Una temporada más de éxitos. Hasta el año que viene, Tirisiti.