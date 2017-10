The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El amor (en verso) por los chiguaguas Tragaluz se abre a la poesía con un primer programa dedicado a los versos más absurdos, románticos y divertidos de la mano del escritor Rafa Segura viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (19/10/2017) La poesía, es mejor si entra por los oídos. Ya lo decíamos el otro día. ¿Quién se apunta a echar unas rimas? En Tragaluz, hemos dejado el micro abierto porque queremos escuchar los mejores versos de los autores emergentes, que los hay, muchos y muy buenos, y muy cerquita de nosotros. El primero se llama Rafa Segura. Lo invitamos y con él cerramos un programa brillante que se adentra en la poesía absurda, los poemas más románticos y, sobre todo, mucho amor a su mascota: un chiguagua. No os lo podéis perder. Una conversación para repetir.