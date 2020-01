The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN E HISTORIA El Andreu Sempere se suma al 75 aniversario de la liberación de los campos de concentración El acto central tendrá lugar este martes 28, primero en el propio instituto y después en el puente Paco Aura, con un homenaje a los 22 deportados alcoyanos a estos campos lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/01/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (27/01/2020) El instituto Andreu Sempere se suma al 75 anviersario de la liberación de los campos de concentración con un homenaje a los alcoyanos deportados. El acto central de la I Setmana de l’Holocaust i la Deportació será este martes 28. A las 9,50 horas se descubrirá una placa por la incorporación del centro a la Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme Mai Mes. A las 11 horas alumnos, profesores y autoridades se desplazarán hasta el monolito del puente Paco Aura para rendir homenaje a los 22 alcoyanos deportados. Jesús Martínez, director del Andreu Sempere, ha estado en Radio Alcoy y ha dado las gracias porque en el acto estará la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo. La semana ha comenzado con la conmemoración hoy del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto con la interpretación de piezas musicales a cargo de los alumnos de 3º de ESO dentro del programa Músiques de l'Holocaust.