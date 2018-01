The examples populate this alert with dummy content

ARREL El año 2017 acaba con lluvias un 24% por debajo de la media Más de la mitad de las precipitaciones se concentraron en enero y marzo - El pantano de Beniarrés embalsa el 44,4% de su capacidad, 33 puntos menos que a principios de 2017 miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (03/01/2018) El año 2017 ha acabado con un registro de lluvias por debajo de la media. Con una cantidad acumulada de entre 350 y 400 litros por metro cuadrado, Alcoy se ha quedado un 24% por debajo de la media histórica, que es de unos 500 litros al año. Más de la mitad de las precipitaciones se concentraron en los meses de enero y marzo. La conclusión: ha acabado un año muy seco, como ha explicado en RADIO ALCOY Enrique Moltó, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante. La precipitación en la comarca, más variable, ha quedado entre un 20 y un 30% por debajo de la media. El pantano de Beniarrés se encuentra al 44,4% de su capacidad, con 12 hectómetros cúbicos embalsados. El año pasado, tras las lluvias de diciembre, el nivel de agua embalsada por estas mismas fechas era del 77,7%.