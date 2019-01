The examples populate this alert with dummy content

INCENDIO El año comienza con dos contenedores quemados en Santa Rosa Los fuegos se registraron la madrugada del 1 de enero-En de ellos afectó a la fachada de un edificio martes, 01 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información La oleada de contenedores quemados cuesta al Ayuntamiento 30.000 euros El año 2019 ha comenzado con dos nuevos incendios en contendedores registrados la noche de fin de año. Los bomberos realizaron dos salidas para extinguir las llamas. El primer contenedor ardió a la 1,50 de la madrugada del martes 1 de enero en la calle Luís Braile. En este caso las llamas llegaron a afectar a la fachada de una vivienda y provocaron daños materiales al edificio. No quedó ahí la cosa. Una hora más tarde los agentes se desplazaron a la calle Ibi para apagar otro incendio de contenedor. Desde el cambio de contenedores, de un material mucho más inflamable, según los bomberos, han asistido a la extinción de 30 unidades. La mitad ardieron en diciembre. La acumulación de este tipo de siniestros en el último mes del año 2018 movió a abrir una investigación para tratar de localizar las causas o posibles autores. El Ayuntamiento ha cifrado en 30.000 euros el coste que ha supesuto el cambio de los contenedores quemados. El concejal de Sostenibilidad, Jordi Martínez, advirtió que este gasto sería asumido por los causantes en caso de que fueran localizados.