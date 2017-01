The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO El árbitro decidirá si se juega el Alcoyano-Gavà El terreno de juego de El Collao continua teniendo un manto de nieve por encima, el colegiADO es el encargado de tomar la decisión de suspenderlo o de que se dispute – Podrán seguir el encuentro el domingo desde las 11.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 20 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/01/2017) El domingo 22 de enero el Alcoyano tiene una nueva cita en El Collao, recibe al Gavà a las 12h. Aunque esa afirmación dependerá de la decisión del árbitro que tiene designado dirigir el encuentro, Ruiperez Marín, del Comité Territorial Castellano-Manchego, ya que el terreno de juego del campo municipal está cubierto por un manto blanco. La nieve ha sido la gran protagonista esta semana, tanto para bien como para mal. Y es que el equipo de Toni Seligrat ha tenido muchas complicaciones durante la semana para entrenar, porque muchas sesiones estaban previstas en Ibi y no se podía acceder a las carreteras, y los días que sí que se ha podido llegar a la localidad juguetera el campo donde suele entrenar la plantilla estaba llena de nieve. Finalmente, será el colegiado quien decida el mismo domingo si se juega el partido o no. Los accesos a El Collao también estaban llenos de nieve, tanto en el aparcamiento de fuera como en la zona de tribuna. El club ha señalado que el domingo por la mañana, a primera hora, han citado a la empresa encargada del terreno de juego para ver la situación y valorarla, ya que la previsión es que la lluvia continúe durante el sábado, siendo el domingo posible ver algún copo más de nieve y las temperaturas no subirán lo suficiente como para poder deshacer la nieve, y en el caso de lograrlo, no se sabe si el terreno de juego podría absorber toda la cantidad de agua que actualmente duerme encima de él. De todas formas, la plantilla se ha preparado, como ha podido durante esta semana, y es que en la mañana del viernes han tenido que apartar la nieve en un trozo del campo en Ibi para poder entrenar, y el sábado tenían previsto entrenar en El Collao, algo que es imposible, la segunda posibilidad es ejercitarse en el Polideportivo pero los campos tampoco están en condiciones. De momento, los únicos jugadores que no están disponibles son Marc Martínez y Carlos Barreda por lesión, Mario Arques puede que llegue, o no, dependiendo de la evolución de su esguince, mientras que el míster recupera a Jose Garcia tras cumplir el partido de sanción, Antonio Navarro también estará disponible ya que el juez de competición le ha retirado la sanción por la amarilla que vio la semana pasada y que supuso el penalti que le dio la victoria al Cornellà, y también, destacado, después de que se anunciase el fichaje de Pau Bosch a finales de diciembre, 3 semanas después, el jugador ya está disponible para jugar y es que ayer llegaron los papeles de la federación, el transfer y jugará, siempre y cuando el encuentro se dispute y que el míster así lo decida. Precisamente Pau Bosch ha pasado por sala de prensa antes del partido y ha confesado que vuelve “a ser feliz” y a sentirse “futbolista, nunca dejas de serlo, pero en Hong Kong no lo pasé bien”. En cuanto al encuentro frente el Gavà, ha señalado que “hay que ganar sea como sea para después ir al Mini Estadi”. El míster, Toni Seligrat también ha hablado en rueda de prensa y aunque es consciente de que existe la posibilidad de que se suspenda el encuentro considera que “nuestra obligación es prepararnos para competir”, y en cuanto a los jugadores disponibles, el míster concluye asegurando que “cuando estamos todos somos más fuertes”.