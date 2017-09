The examples populate this alert with dummy content

OLOT 1 - 0 ALCOYANO El árbitro Monter Solans elimina al Alcoyano El conjunto dirigido por Toni Aparicio ha sido eliminado de la Copa del Rey tras perder 1-0 ante la UE Olot en la prórroga - Los blanquiazules han acabado el encuentro con 8 jugadores en el campo miércoles, 06 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano ha caído en el debut en Copa del Rey tras perder 1-0 ante la UE Olot en la prórroga. El coelgiado Monter Solans ha sido el encargado, en gran parte, de eliminar al equipo de Toni Aparicio tras expulsar a tres de los jugadores blanquiazules. El Alcoyano ha jugado en inferioridad numérica desde el minuto 21 cuando Cristian Galas ha sido expulsado tras un mano a mano con Pedro, jugador del Olot. Tras visualizar imágenes de la jugada, la expulsión por parte del árbitro ha sido injusta ya que le precede un fuera de juego no pitado del conjunto local. Además, en la jugada de la cartulina roja, ambos jugadores están de espaldas a la portería por lo que no era una ocasión manifiesta de gol. Seguidamente Antonio Navarro, con una amarilla, se ha marchado del terreno de juego y ha entrado Pau Bosch en su lugar. Precisamente, el jugador catalán ha sido el segundo expulsado tras ver la segunda amarilla de forma justa. Por último, López Silva ha sido expulsado también por ver la segunda amarilla. Tanto Bosch como López Silva han sido expulsados en la prórroga ya que el el partido ha finalizado con 0-0 en el marcador. Después de hacer frente a casi todo el partido en inferioridad numérica, el Alcoyano ha seguido luchando, incluso ha forzado la prórroga, donde ha hecho alarde de garra y moral disputando cada balón y corriendo en cada jugada, llegando a tener muchas más ocasiones de peligro que el Olot. En el minuto 103 ha llegado el gol del Olot que no ha mermado la ilusión del Alcoyano pero sí lo han hecho las expulsiones de sus jugadores. El míster, Toni Aparicio, en rueda de prensa posterior al encuentro ha calificado de "injusta" la derrota tras un partido en el que han resultado lesionados Antonio Navarro, motivo por el que se marchó del terreno de juego, y también el delantero Mariano Sanz.