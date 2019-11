The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 1-1 VILLARREAL "C" El árbitro rompe el récord del Alcoyano El Alcoyano pierde sus dos primeros puntos de la temporada contra el Villarreal “C”- marcó Juli para los blanquiazules y Ahn para el segundo filial amarillo. domingo, 03 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El partido empezó con dominio del conjunto amarillo, a los tres minutos el filial del Villarreal se adelantaba en el marcador por medio del surcoreano Ahn. Tras esto el Alcoyano llevó el peso del partido aunque sin muchas ocasiones. Ruba en el minuto 32 tuvo la primera en un disparo que se marchó fuera por poco y en el minuto 39 Juli ponía las tablas en el marcador tras un disparo en el que el portero del submarino amarillo no estuvo muy acertado. Con empate en el luminoso los jugadores se marcharon a vestuarios. La segunda mitad empezaba igual que la primera con dominio de los visitantes. La primera ocasión de los blanquiazules vino en el minuto 51 en una falta que tiró Oscar Díaz y se estrelló en el palo, después vino una ocasión de Ruba que casi adelanta a los locales. Vicente Parras hacía el primer movimiento dando entrada a Acevedo por Juli. El árbitro expulsaba a Vadik jugador del Villarreal “C” con una doble amarilla. Tras la expulsión el Alcoyano hacía el segundo cambio entraba Molto y salía Diakité. Los blanquiazules, después de la expulsión, no dejaron de atacar Fran Machado enviaba el balón al palo tras un cabezazo, después Oscar Díaz tuvo una buena oportunidad que paró el portero. Ruba tuvo otra tras un centro de Oscar Díaz que por el efecto óptico parecía dentro. El árbitro volvía a ser protagonista tras anular un gol a Navarro que hubiera supuesto el 2-1, tras un saque de esquina. Oscar Díaz tuvo otra ocasión que se fue fuera tras un centro de Ruba. Primer empate del Alcoyano que rompe su racha de victorias pero que se mantiene invicto y líder. Próximo partido el domingo contra el Olimpic de Xàtiva en Xàtiva a las 17:00.