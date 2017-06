The examples populate this alert with dummy content

DIGITALIZACIÓN El archivo de Alcoy da el salto a Internet 50.000 documentos forman la primera versión de un proyecto pionero imbricado en la Smart city viernes, 09 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/06/2017) Alcoy ha abierto su Archivo a todo el mundo a través del portal bivia.info, una de las ramas del proyecto Smart city en el que trabaja el Ayuntamiento. A través de Internet el archivo pone al abasto de los investigadores de todo el mundo 50.000 registros, una cantidad que irá aumentando de forma progresiva, como ha explicado durante la presentación el director del Archivo, Josep Lluís Santonja. La digitalización del Archivo es el resultado de diez años de trabajo. Según Santonja, los avances tecnológicos han permitido agilizar el proceso en los dos últimos años, desde que los técnicos dieron con la aplicación que se ajustaba a sus necesidades. “Abrimos el Archivo para acercarlo a los investigadores de todo el mundo y para preservar nuestro patrimonio”, ha dicho Santonja. Al Ayuntamiento de Alcoy no le consta que otro municipio haya desarrollado una iniciativa similar. Así lo ha manifestado el alcalde, Antonio Francés, muy satisfecho por el resultado del proyecto. “La apertura del Archivo nos acerca a ser una ciudad inteligente”, ha explicado el alcalde, encantado de que cualquier investigador tenga acceso a la documentación histórica sobre la ciudad. El portal cuenta con un buscador general, así como determinadas secciones, como las fiestas de Moros y Cristianos o Joan Valls. Entre los documentos que pueden consultarse destacan todos los ejemplares del periódico Ciudad de Alcoy.