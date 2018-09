The examples populate this alert with dummy content

El arqueólogo del vino El Celler La Muntanya recupera variedades autóctonas de vid junto a la Universidad Miguel Hernández – La bodega prepara un vino para el mercado inglés inspirado en el tren Alcoy-Gandia martes, 18 de septiembre de 2018 AUDIO Hora del Medi Ambient (14/09/2018) La bodega Celler La Muntanya trabaja en la recuperación de las antiguas variedades de vid que se cultivaban en la comarca. La búsqueda ha permitido localizar viñas muy particulares, como la bonicaire o la mas de botí en diminutas parcelas de Beniarrés o Barxell. De la mano de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la bodega pretende aprovechar esas cepas específicas. "Pensamos que muchas variedades son autóctonas porque las conocemos desde hace 40 o 50 años. Por eso hemos hablado con las personas mayores para que nos recuerden cómo elaboraban el vino", relata Juan Cascant, el gerente de la bodega, que mantiene en la universidad la cátedra Territori i paisatge. El proyecto de microviñas reúne ya 25 hectáreas distribuidas entre La Vall d'Albaida, El Comtat y L'Alcoià: desde Montaverner a Banyeres. El nuevo reto es introducir un nuevo vino en el mercado británico: Pont de ferro, inspirado en el antiguo Tren dels anglesos, entre Alcoy y Gandia. "Ese tren, junto al de Villena, transportó gran cantidad de maquinaria vitivinícola para Jumilla, La Mancha e incluso Ribera del Duero", explica Cascant. El vino está obtenido de microviñas distribuidas a lo largo del antiguo trazado ferroviario. Las parcelas están a menos de 50 metros de la vía.