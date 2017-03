The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA "El arroz mejor servirlo en medio de la mesa, me lo dijo Ferrán Adriá" Lolo habla de la 25 Semana arrocera que acoge su restaurante del 6 al 10 de marzo martes, 07 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (02/03/2017) Lolo Restaurante alcanza la 25 edición de la Semana Arrocera. Juan Manuel Alonso, Lolo, explica en Hoy por Hoy la evolución y el éxito de esta iniciativa que comenzó en el restaurante ubicado en Santa Rosa. Respecto a las cifras Lolo lo tiene claro a la hora de confeccionar el menú."El 75% de las personas come arroz". Esta preferencia le llevó a tener en su carta hasta 25 variedades diferentes. "Ahora ya hemos reducido y tenemos entre 10 y 12". El que triunfa es el arroz a banda. "Si quiero sorprender a alguien de fuera preparo un arroz con bacalao y coliflor, que es muy alcoyano o arroz de la montaña". Sobre la manera de servirlo el célebre restaudaror alcoyano hace caso de los maestros como Ferrán Adrián. "Cuando estuvo en el restaurante me dijo que el arroz se ha de servir en medio de la mesa, y si lo dice el mejor cocinero del mundo por algo será". La 25 Semana arrocera de Restaurante Lolo se desarrolla del 6 al 10 de marzo.