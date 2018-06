The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN El arte de la Arquitectura en femenino se instala en la sala Àgora Una veintena de arquitectas de Alicante exponen su trabajo en Alcoy en la muestra Arquitectas de Alicante miércoles, 20 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/06/2018) Arquitectura, diseño, técnica y arte se dan la mano en una muestra que, desde este martes, se puede visitar en la sala Àgora. Es el trabajo de veinte profesionales, todas ellas mujeres, arquitectas de la provincia, que ha recogido el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Una de ellas es Inge Crokaert, nacida en Gante pero residente en Alcoy, de donde nace una de las obras que expone: el edificio plurifamiliar de 151 viviendas de protección oficial que se encuentra en el Viaducto. "La arquitectura siempre ha sido un mundo muy de hombres, los arquitectos conocidos son hombres, igual pasa hasta el último carpintero y albañil que realiza la obra (...) La visión que proyectan en la vivienda, en los edificios, en la ciudad es muy masculina, y eso cuesta cambiarlo, porque las mismas mujeres estamos impregnadas de la misma visión". La apertura de la exposición ayer por la tarde reunió en una mesa redonda a otros profesionales de la Arquitectura de la zona, como Lola Alonso, Regina Martínez, la alcoyana Loli Moltó, Ivo Vidal y Belen Huertas.