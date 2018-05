The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES El arte del emponderamiento femenino llega a la Capella La ganadora de la quinta Biennal Art Nostre, la valenciana Concha Ros, expone su serie de mujeres 'en construcción y reconstrucción' en la sala de la Capella de l'Antic Asil hasta el 21 de julio viernes, 25 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Mujeres que se construyen, que se dibujan; rostros femeninos inacabados que buscan 'recrearse' a través del lápiz. La artista Concha Ros, natural de Valencia, llega a Alcoy para presentar en la sala de la Capella de l'Antic Asil su exposición All of them/Totes elles, una retrospectiva autobiográfica de seis años de trabajo extrapolable al papel de la mujer, y del ser humano en general, y sus distintos procesos vitales que le han permitido y le permiten evolucionar. La muestra, que podrá visitarse hasta el 21 de julio, cuenta con dibujos e instalaciones y se divide en tres series de carácter conceptual, "sutiles", como describe la propia artista. Es la segunda vez que Ros exhibe su trabajo en la Capella y, en esta ocasión, se trata del premio por ser la ganadora de la quinta Biennal Art Nostre, concurso en el que colabora la Mancomunidad, que imprimirá a la exposición un carácter itinerante, ya que podrá visitarse el 23 de noviembre en Muro y, seguramente, en un tercer espacio. Las mujeres que se dibujan a ellas mismas son una muestra obligatoria, desde ya, en la Capella de l'Antic Asil.