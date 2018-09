The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICAS INCLUSIVAS El arte del trueque solidario cala entre los más pequeños Jóvenes de varios centros escolares de Alcoy organizan un mercadillo solidario para intercambiar juguetes y material escolar con los más desfavorecidos - La iniciativa, impulsada por el CLIA, el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, se realizará el domingo 30 de septiembre viernes, 14 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/09/2018) Los alumnos de los centros de la ciudad han preparado para el domingo 30 de septiembre un mercadillo del trueque en el parque de Cervantes. El objetivo de esta iniciativa, que se llevará a cabo por la mañana, es el intercambio solidario de juguetes y material escolar. Joan Montes y Aitana Calatayud son representantes del CLIA, el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, impulsor de la iniciativa en la que los vendedores serán los propios pequeños, que tendrán que ir acompañados de un adulto en su puesto: "Será una actividad muy chula. La idea del CLIA es una gran oportunidad para conocer gente, participar y pasarlo bien". El mercadillo tendrá una capacidad para 120 participantes, que podrán intercambiar unos juguetes por otros. Tras el truque, hay prevista una actuación de Faula Teatre en el mismo parque.