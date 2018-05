El arte de fallero se exhibe en Alcoy

The examples populate this alert with dummy content

El Museu Alcoià de la Festa inaugura este viernes (19.30 horas) una exposición de carteles anunciadores de las Fallas de Valencia jueves, 17 de mayo de 2018

El Museu Alcoià de la Festa inaugura este viernes (19.30 horas) la exposición En peu de Festa, con carteles anunciadores de las Fallas de Valencia y bocetos de monumentos falleros, procedentes del Museu Faller de València. Esta muestra es la respuesta a Alcoi: Festa i Color, la exposición en la que la Fiesta de Moros y Cristianos se exhibió en octubre de 2015 en la Galería del Tossal. La exposición que llega a Alcoy reúne 23 carteles originales del periodo entre 1930 y 1990 y 10 bocetos de Fallas de entre los años 1930 y 1970. Buena parte del material, inédito en una exposición, ha sido restaurado por el Museu Faller. Las piezas han sido seleccionadas por los comisarios de la muestra: Iván Esbrí por parte del Museu Faller e Ignacio Trelis por parte de la Asociación de San Jorge. La muestra que se podrá visitar en la Sala Fernando Cabrera del Museu Alcoià de la Festa subraya la vinculación entre Alcoy y Valencia y sus respectivas fiestas: de cómo Alcoy celebraba fallas y cómo en la plástica fallera se ha recreado en la estética festera. Buena muestra es el ninot indultat infantil del año 2006, que recrea una escuadra mora. Un apartado especial de la exposición está dedicado al ilustrador José Segrelles, autor del cartel de las Fallas de 1929, y autor de la portada de la Revista de Fiestas de los años 1950 y 1951. A la inauguración de la exposición asistirá el próximo viernes el concejal de Cultura de Valencia y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset.