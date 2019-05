The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El arte de formar en diseño La Escola d'Art i Superior de Disseny abre sus puertas para mostrar su oferta educativa y especialidades, a través de testimonios de directivos, profesores y alumnos martes, 28 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/05/2019) Radio Alcoy visita este martes la Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi. En el espacio Hoy por Hoy Alcoy conversamos con su directora, Pilar Blasco, la vicedirectora Maribel Juan y el jefe de estudios, Toni Gisbert, sobre la oferta educativa y características del centro y sus enseñanzas. Analizamos también cuatro especialidades que se imparten en la EASDAlcoi. Interiorismo con la profesora Carmina Vicens y la alumna Cari García, Fotografía con la profesora Esther García y la alumna Cintia Manchón, Producto con el profesor José Joaquín Roldán y el alumno Ginés Mata y Moda con la profesora Pepa Cabañés y los alumnos Gloria Rovira, Alberto Bernal y Guillermo Martínez.