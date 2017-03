The examples populate this alert with dummy content

ARTE INTERNACIONAL El arte de Golucho despierta la creatividad de veinte artistas chinos El Estudio de la Casa del Pavo acoge un curso de pintura a nivel internacional para renombrados artistas procedentes de China jueves, 23 de marzo de 2017 El artista afincado en Alcoy Golucho causa furor en China. Veinte artistas procedentes del país oriental se han desplazado hasta Alcoy para recibir un workshop, impulsado por TIAC (The International Arts & Culture Group) de la mano del que es uno de los artistas españoles más representativos del Nuevo Realismo. En concreto, un curso de pintura, que han recibido desde este pasado lunes hasta el viernes, que se acompaña de una exposición en la Unión Alcoyana, que muestra algunos de los trabajos de los estudiantes y, muchos de ellos, artistas de renombre en China. Los amantes del arte de Golucho han podido conocer de cerca a su pintor favorito, además de recibir el curso en el Estudio de la Casa del Pavo. ¿Por qué Alcoy? Este encuentro ha querido celebrarse en la misma casa de Golucho, aunque ya contó con una primera parte, un primer curso, que tuvo lugar en la ciudad italiana de Florencia. Así lo explicó durante la inauguración de la muestra la organizadora del evento, Alma Mayo, que ha manifestado la intención de realizar el curso en Alcoy con mayor periodicidad, dos o tres veces al año. Otro de los objetivos para estrechar lazos entre el artista alcoyano y China es desplazar la obra de Golucho hasta allí, para completar el ciclo. Los veinte artistas chinos se preparan para partir al que será su segundo y único destino en España: Madrid. La semana que viene, otro gran genio, Antonio López García, centrará las miradas de los visitantes orientales.