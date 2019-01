The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El arte de Ibi se mezcla con jazz Entrevistamos al colectivo Engafat, que da respuesta en Ibi a los colectivos de artistas para crear sinergia entre ellos - También hablamos del ciclo internacional de jazz que acoge la ciudad de Alcoy y de una muestra retrospectiva sobre la historia del cine en Muro viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (11/01/2019) Tragaluz llega con más fuerza que nunca. Hoy traemos triple propuesta: en primer lugar, hablamos con Fefeto, uno de los ilustradores más reconocidos a escala nacional de la comarca, afincado en Ibi, y de la agrupación Engafat que crea sinergia entre los creativos de esta localidad. De él, saltamos hasta el ciclo de jazz internacional organizado para el mes de enero por el Club El Mussol, que traerá a la gran figura del saxo Scott Hamilton. Para finalizar, abordamos la agenda y destacamos la exposición que nuestro cinéfilo de cabecera, Virgilio Colomina, trae a Muro y que repasa los orígenes de esta disciplina en el municipio.