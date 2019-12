The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El arte inédito de Antonio Gisbert ilustra la reapertura del MUBAG El Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante vuelve a abrir sus puertas mostrando cinco cuadros del pintor alcoyano viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (13/12/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2019) Antonio Gisbert es uno de los protagonistas en la reapertura del Museu de Bellas Artes Gravina de Alicante (MUBAG). El centro expositivo, tras un tiempo cerrado por obras de climatización, vuelve a estar operativo y presenta al público potentes colecciones de arte. Entre ellas, y según ha explicado Julia Parra, vicepresidenta primera y diputada de Cultura, se exhiben obras del pintor alcoyano, algunas de ellas inéditas, como Muerte del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II (1858), procedente de Patrimonio Nacional, Autorretrato de estudio (1865) que llega desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bacante (1857) de la Universidad Complutense de Madrid, Venus anadiomena (1858) procedente de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando y también se puede observar Mi hermana María leyendo, cedida temporalmente de una colección particular de Alcoy. Un trabajo del pintor alcoyano, reunido en el espacio Reconocimiento internacional del MUBAG, “con el que se hace un recorrido a través de sus diferentes géneros pictóricos entre los que destacan el histórico, el mitológico y los retratos fantásticos”, informan desde la Diputación añadiendo que “algunas de estas obras se exponen al público por primera vez y otras prácticamente no han salido de sus sedes”. Con esta exposición temporal, el ente provincial quiere rendir un homenaje a quien fuera uno de los primeros directores del Museo del Prado. Más arte El renovado espacio también muestra piezas, que son fondos íntegros de la Diputación, de la Escuela de Dibujo y Pintura del Consulado Marítimo y Terrestre de Alicante (1795-1858) así como cuadros del oriolano Joaquín Agrasot. Por otra parte, y según destacan desde el ente provincial, durante el último año y medio “se ha realizado un exhaustivo trabajo de conservación y de restauración sobre las obras expuestas en la muestra permanente”. Han sido “unas 81 obras revisadas e intervenidas en conservación” entre las que destaca Academia (Mitología) de Fernando Cabrera. Mucho arte que poder observar durante la apertura del MUBAG de martes a sábado, de 10 a 20 horas.