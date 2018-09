The examples populate this alert with dummy content

MODERNISMO El arte de Lorenzo Ridaura devuelve a Alcoy su pasado más modernista El escultor regresa a su ciudad natal a través de dos exposiciones, la presentación de un libro este martes y una ruta tematizada por el Cementerio centrada en su figura martes, 18 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/09/2018) Casi un siglo y medio después de su época, el escultor alcoyano Lorenzo Ridaura vuelve a ser el centro de atención en la ciudad que le vio nacer con motivo de la segunda Semana Modernista de Alcoy. El Ayuntamiento, en colaboración con el Centre Alcoià D'estudis Històrics i Arqueològics, el CAEHA, ha organizado varias actividades para honrar su nombre, el de uno de los creadores más influyentes de esta época, además de en el Clasicismo y el Idealismo. La primera es una exposición que, desde este lunes, puede visitarse en la Capella de l'Antic Asil, en El Camí, y que es la primera monográfica que realiza a escala nacional del escultor. La muestra, titulada La bellesa esculpida, está comisariada por los historiadores Lluís Vidal y Elisa Beneyto. La segunda propuesta que gira en torno a Ridaura tiene lugar esta tarde de martes, a las 19.30 horas, en el Círculo Industrial: la presentación de un libro de Vidal y Beneyto sobre la vida y obra del artista. La vocación por el escultor procedente de una familia de industriales dedicados a la fabricación de papel de fumar se dejará ver también en otra propuesta expositiva, a través de unas fotografías sobre su obra, en una exposición nombrada Ridaura de prop, en la Fundación Mutua de Levante, y en la ruta por el Cementerio, donde se exponen algunas de las obras más representativas del autor, como si de una galería de arte viviente se tratase.