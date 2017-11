The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES El arte por la memoria El campus de la UPV en Alcoy acoge desde esta tarde una exposición para recaudar fondos a beneficio de los familiares y amigos de enfermos de Alzheimer martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La exposición El arte por la memoria se inaugura este martes a las 18.30 horas en la Sala Multiusos del edificio Carbonell del campus de la UPV de Alcoy. La muestra, un total de 41 cuadros en pequeño formato, está realizada por los alumnos de artes plásticas de la academia Ángeles Moya, que han cedido sus trabajos con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y comarca, como explica su profesora: "Hay obras de niños desde los cinco años hasta adultos, interpretadas con todas las técnicas que impartimos en la academia: óleos, acuarelas, acrílicos, pastel, grafito y mixtas. La mayoría son de pequeño formato para que sea más fácil su compra". La exposición se podrá visitar durante todo el mes de noviembre. Con la opción de colaborar con el "cuadro cero", las donaciones están abiertas a cualquier persona que desee ayudar a la Asociación de Alzheimer.