ESCUADRA 150 ANIVERSARIO El arte toma vida La escuadra del 150 aniversario de los Berberiscos recrea el cartel de fiestas de Manolo Boix de 1987 sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Escuadra Especial del 150 aniversario de la filà Berberiscos derrocha señorío. Para conmemorar la efeméride este grupo selecto ha querido sacar a la calle la obra de arte sirvió para anunciar la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy en 1987. Juan Climent reinterpreta el diseño original Manolo Boix para darle vida. El moro que concibió el artista valenciano alzaba uno de sus meñiques, en un gesto que lo hizo célebre y popular. Música La casa de las chirimías y Mazar é Sarif de José Valls Satorres a cargo de la Unión Musical d’Ontinyent marca el paso de esta imponente escuadra con la que el arte toma vida en la fiesta de Alcoy.