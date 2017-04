The examples populate this alert with dummy content

85 ANIVERSARIO EAJ12 El artista integral El programa dedicado a Joan Valls repasa su trayectoria biográfica, sus aportaciones como autor de letras y música de cuñas publicitarias y sus testimonios en entrevistas jueves, 27 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/04/2017) El paso de Joan Valls por EAJ12 ha dejado un amplio legado en la fonoteca de Radio Alcoy por sus aportaciones musicales como integrante de la Orquesta Iris, como autor de letras y música de cuñas publicitarias y por sus testimonios en entrevistas. Iniciamos el programa con la canción que en los años 40 del siglo pasado interpretaba la Orquesta Iris de la que Jimmy era cantante. Joan Valls en 1980 lo explica en una entrevista. El programa, ofrecido este jueves dentro de los especiales con motivo del 85 aniversario de EAJ12, repasa la trayectoria biográfica del autor alcoyano, que el próximo 1 de mayo habría cumplido 100 años. Nació en Alcoy el 1 de mayo de 1917. Su padre fue peluquero y era natural de Muro y su abuela materna de Penáguila, vino a vivir a Alcoy a Algezares. Joan Valls le dedicó en 1984 un sainete, La guapeta de Algessares que transcurre en Alcoy durante la revolución del petróleo en 1873. Durante su infancia padeció problemas de esclerosis en la columna que le producen problemas de formación en su constitución y vive una infancia algo solitaria pero con un gran espíritu de superación. A los 9 años empezó su formación musical al entrar en la Banda la Nueva del Iris bajo las enseñanzas de José Carbonell García (Pepiquet el músic), primero aprendió a tocar instrumento de percusión y luego también aprendió a tocar el violín. Con catorce años empieza a trabajar como meritorio en una tintorería industrial situada bajo el puente de Cristina para así aportar unos ingresos a la familia. Pero su verdadera vocación era escribir. En 1934 escribe el sainete satírico Quatre de la terra su primera obra. En 1936 editó su primer libro de poemas en castellano Sol y nervio. Durante la Guerra Civil perteneció al sindicato de Escritores y Artistas adscrito a la CNT y al finalizar la guerra fue encarcelado por colaborar con la cusa republicana. Fue liberado en 1940 y un año después pública su libro de poemas Guirnaldillas del nacimiento. Sobre 1942 Joan Valls y amigos forman la Orquesta Iris, actuaban en el Passapoga y también los domingos en directo en Radio Alcoy. Tenemos constancia que sobre 1953 se emite la cuña de Cafés el Negro, era una cancioncilla cantada, con letra de Joan Valls sobre un tema musical, un danzón compuesto por José Carbonell García. Pasó una época de silencio y reflexión en cuanto a escribir se refiere, hasta que en el año 1947 publica su primer libro de poemas en valenciano, La cançó de Mariola. Durante la década de los sesenta obtiene diversos premios por su obra literaria. Con Breviari d’un eremita urbà escrita en 1975, gano del Premio Ausiàs March de Gandia. En 1978 aparece Les hores vives y gana el título de Mestre dels Jocs Florals de Barcelona con el poema Les roses repartides. En la obra poética (1947-1974), publicada el 1981, se recoge toda la producción en catalán del autor. El año 1983 se le concede el premio Sanchis Guarner de la Diputación de Valencia. El 4 de abril de 1975 el Ayuntamiento de Alcoy le organiza un homenaje por su trayectoria poética y de ello queda constancia en la entrevista realizada por Lorenzo Rubio en 1975. Joan Valls participó en un programa de Suya es la Radio en diciembre de 1985 por la inauguración de la calle con su nombre. Estuvieron amigos como Paco Bernacer, Antonio Revert, Pili Llorens, la esposa del propio Valls, Sara, entre otros. Recogemos en el programa también la sorpresa que le supuso la concesión de la Peladilla de Oro del Periódico Ciudad en 1983 y que él creía que otorgarían a Jesús Raduán, fundador de Ràdio Alcoi. El programa especial recoge las anécdotas de su paso por Radio Alcoy como locutor entre 1942 y 1948. Finaliza con la lectura de Timbals, recitado por Joan Javier Gisbert.