SER DEPORTIVOS "El ascenso con el Alcoyano fue un momento increible" Diego Jiménez ha sido nuestro invitado en la Venta Sant Jordi, el ex del Alcoyano y Eibar entre otros, cuelga las botas y repasamos con él parte de su carrera martes, 14 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/11/2017) Diego Jiménez ha sido nuestro invitado en la Venta Sant Jordi, el ex del Alcoyano y Eibar entre otros, cuelga las botas y repasamos con él parte de su carrera, en un programa en el que ponemos diferentes momento vividos con el Alcoyano y con el Eibar. Recordamos el gol que le marcó al Alcoyano, el ascenso con el Deportivo y le sorprendemos con un ex compañero del Eibar. No te pierdas el programa de hoy con el "eterno 16". Un programa realizado desde la Venta Sant Jordi.