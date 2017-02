The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El asperger se hace visible La asociación TEA-ASPERGER Font Roja Mariola organiza mesas informativas, actividades lúdicas y lectura de manifiesto con motivo de su día internacional este sábado viernes, 17 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (17/02/2017) La Asociación TEA-ASPERGER Font Roja Mariola, que preside Vicent Calatá, se suma a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Han organizado para este sábado mesas informativas, actividades lúdicas, documentales sobre el Síndrome de Asperger y la lectura del manifiesto que la Confederación de Asociaciones Asperger España ha realizado. El programa de actividades se desarrollará desde las de 10 a 14 y de 18 a 21 horas en La Rosaleda. En Hoy por Hoy Alcoy Vicent Catalá ha reivindicado las ayudas de las Administraciones para las familias con miembros con asperger o autismo. La de ámbito comarcal está a punto de cumplir un año y presta servicio a 65 familias.