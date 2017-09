The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Ateneu gana el premi Sant Jordi de bandas La sociedad musical de Cocentaina se impone ante un teatro Calderón abarrotado a las uniones musicales de Muro y la villa condal domingo, 24 de septiembre de 2017 La Societat Ateneu Musical de Cocentaina ha ganado este sábado la primera edición del Premi Sant Jordi de interpretación de música festera, el certamen de bandas organizado por la Asociación de San Jorge. La entidad contestana se ha impuesto a la Unió Musical de Muro y a la Unió Musical Contestana. El certamen comenzó con un desfile de las bandas participantes que llenó de música y fiesta la calle de San Nicolás y la plaza de España. La expectación era máxima ante el duelo comarcal de bandas, especialmente entre las dos de Cocentaina. Era la primera vez desde que en 1985 se fundó el Ateneu tras una escisión de la Unió que las dos sociedades se “enfrentaban” en un certamen. Salió ganadora la más joven de las bandas contestanas, que se ha llevado los 5.000 euros del primer premio. La Unió de Muro, segunda, y la Unió Musical Contestana, tercera, han recibido de 1.500 euros cada una por su participación. El jurado lo formaron Rafael Mullor, Eduard Terol y Daniel Ferrero. El júbilo de los ganadores fue máximo en el Calderón cuando la Asociación de San Jorge dio a conocer el fallo del jurado. El premio contó con la participación, como banda invitada, de la Societat Musical Nova d'Alcoi.