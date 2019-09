The examples populate this alert with dummy content

El atleta Jorge Ureña apadrina la Vendimia 2019 El campeón de Europa de heptatlón ha cortado de forma simbólica, unos racimos de uva monastrell en la Bodega Volver ubicada en el Pinoso jueves, 19 de septiembre de 2019 El atleta de Onil Jorge Ureña apadrina la Vendimia 2019 de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Alicante. El campeón europeo de heptatlón ha cortado, de forma simbólica, unos racimos de uva monastrell en la Bodega Volver del Pinoso, en el acto de inicio de la campaña de recolección. Junto a Ureña ha estado el pasado lunes 16 de septiembre la alcaldesa de Onil, Humi Guill, y el presidente del Consejo Regulador, Antonio Navarro, entre otras personalidades. El acto comenzó haciendo un homenaje a los vecinos de la Vega Baja del Segura, azotada por las inundaciones y honrando a dos perdidas recientes de alicantinos notables como han sido José Enrique Garrigós, Presidente de la IGP Jijona y Turrón de Alicante, y Camilo Sesto, quien estuvo a punto de apadrinar una añada hace unos años.