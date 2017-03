The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El atletismo se cita con la naturaleza El domingo 12 de febrero se celebra la tradicional Subida a la Fuente Roja – Es la edición XXXIX y arrancará a las 11h desde el Polideportivo Francisco Laporta miércoles, 08 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/03/2017) Toni Giner, presidente del Club Atletismo Alcoy y José Osuna, vicepresidente han visitado Ser Deportivos para contar todos los detalles de la tradicional carrera, la Pujada a la Font Roja, que hizo sus primeros sprints en los años 70. En 2017 llega la edición XXXIX. La fecha escogida es el domingo 12 de marzo y la salida será a las 11 horas desde la pista de atletismo del Polideportivo Francisco Laporta. La salida nunca ha sido desde ese lugar, ya que durante muchos años se realizó desde La Bandeja, la Plaza de España, todo esto lo ha contado Giner en Ser Deportivos. En la primera carrera documentada participaron 25 corredores, todos ellos de Alcoy, aunque con el paso de los años se han ido incorporando corredores de otras zonas. La estampa de la carrera es inigualable, “ya sea con sol, lluvia, incluso con niebla es más bonita”, comenta el presidente del Club Atletismo Alcoy, referente a la Font Roja. El límite de inscritos es de 700 corredores, aunque Giner comenta que “nunca se ha llegado a esta cifra. Este año la cosa está floja, coincide con otras carreras de la zona”. En Ser Deportivos, Giner y Osuna han echado la mirada atrás para recordar los inicios de la Pujada a la Font Roja, las primeras salidas, las carreras realizadas sin algún permiso, cuando se realizaba la entrega de trofeos en el parque natural antes de que fuese declarado como tal…y otros muchos datos curiosos. También se ha hecho balance en el programa del auge del atletismo, ya que “hace 25 años nosotros salíamos a correr y nos miraban raro”, asegura el presidente del Club Atletismo Alcoy. Hasta el viernes 10 de marzo se pueden realizar las inscripciones en www.timerlap.com y el precio es de 8 euros para los atletas federados y de 9 para los no federados debido al seguro que hay que pagar. Este año la carrera es de 8.500 metros, 500 de ellos en la pista de atletismo y el resto en asfalto, por la carretera. Después, los participantes bajan en autobuses hasta el Polideportivo donde alrededor de las 13 horas se realiza la entrega de trofeos.