SAN SILVESTRE El atletismo y los disfraces, protagonistas Minions, huevos fritos, batman, Tivo, payasos…todos ellos y más personajes se han visto durante la San Silvestre alcoyana 2016 que se ha celebrado el 31 de diciembre para despedir el año con deporte sábado, 31 de diciembre de 2016 Un 31 de diciembre más, por sexto año consecutivo, Alcoy celebra la tradicional San Silvestre con el objetivo de que los participantes se diviertan y despidan el 2016 con deporte y en un ambiente familiar. Los corredores han estado apoyados durante la carrera por varias decenas de personas que no han querido tampoco perderse la carrera, pero desde fuera. Una cita que ni siquiera los más pequeños han querido perderse a eso de dar el adiós al 2016 corriendo, y es que desde las 16.30h alrededor de 150 niños también han realizado sus carreras, con distancias acorde a las edades correspondientes, empezando por 200 metros. A las 18h ha llegado la hora de los mayores aunque también se ha visto algún carro con niños. Desde el Paseo de Cervantes, más de 600 personas, han participado en la San Silvestre. Vicente Carchano, del Club Atletismo Alcoy ha sido el encargado de dar la salida a los sénior en modo de homenaje por su trayectoria en el deporte de la ciudad y sobre todo, en el mundo del atletismo. Esta prueba, con carácter lúdico y en absoluto competitivo, tiene como finalidad disfrutar. Algunos participantes han decidido disfrutar disfrazados y otros no, pero sin duda, todos ellos han querido despedir el año corriendo. Desde superhéroes como Batman a los divertidos minions, pasando por jirafas, payasos, Tivo, la mascota del Club Deportivo Alcoyano, trogloditas, pajes, un Rey mago, emperadores romanos, papás Noel, abejas, o incluso huevos fritos, estos han sido algunos de los disfraces elegidos por los participantes, algunos de ellos en familia como los ganadores del concurso de disfraces, que han resultado dos padres disfrazados de payasos llevando a su hijo con el carro, y es que este carro no ha sido el único que se ha visto durante la carrera. Algunos han optado por pelucas o tutús de ballet, todo sirve si el objetivo es pasar un buen rato practicando deporte antes de acudir a celebrar la Nochevieja para despedir el 2016.