ATZENETA - ALCOYANO El Atzeneta obliga a los jugadores del Alcoyano a entrar a su campo con una invitación El club valenciano da 40 entradas de intercambio al equipo de El Collao, en las que se incluye futbolistas y cuerpo técnico - La entidad no autoriza acreditaciones a los medios de comunicación, que tendrán que pagar para hacer su trabajo miércoles, 11 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Si no hay nadie que lo impida , lo que le va a pasar al Alcoyano el domingo en Atzeneta se puede tachar, al menos, de surrealista. Según fuentes del club blanquiazul, el Atzeneta les ha comunicado que en las 40 entradas de cortesía o intercambio que habitaualmente se dan entre los equipos, estarán incluidas las de los jugadores y cuerpo técnico que bajen del autobús. Lo cual, limita mucho la representación institucional del club. Esta circunstancia no le ha sucedido nunca al Alcoyano por lo que desde el club todavía esperan que el equipo valenciano reflexione y se llegue a un acurdo entre entidades. No acaba ahí lo increible, si no que además el equipo valenciano ha denegado las acreditaciones a todos los medios de comunicación, por lo que tendrá que pagar la entrada de 15 euros por profesional para hacere su trabajo. Radio Alcoy retrasmite los partidos del Deportivo desde hace más de 50 años y nunca antes habia sucedido una situación así en Tercera División. A pesar de que las conversaciones continuan, el Atzeneta no da muetras de cambiar de opinión, lo que supondría un suceso lamentable puesto que el fútbol modesto si algo necesita, es que los medios de comunicación den cuanta más información mejor.