The examples populate this alert with dummy content

FUTBOL PREFERENTE El Atzeneta se proclama campeón, el Alcoyano B desciende Terminó la temporada en Preferente con la cara y la cruz lunes, 22 de mayo de 2017 El Atzeneta de Albaida de Diego Jimenez, Tasio y compañía, se proclamó campeón del grupo III de Regional Preferente tras ganar al Oliva, que se jugaba la permanencia 2-1. A pesar de que este era el objetivo del equipo de la Vall d´ Albaida, no lo pudo conseguir hasta el último minuto del descuento. Con el empate a uno estaba fuera del play off, ya que se quedaba cuarto, pero un gol in extremis de Manu Gasent, puso patas arriba el campo de El Regit ya que significaba el título de liga y por tanto poder jugar play off de ascenso a Tercera División, que era el primer objetivo marcado por el club, evidentemente , por presupuesto, se espera que el Atzeneta ascienda de categoría. Por su parte el Alcoyano B perdió 0-3 ante L´Alcudia, equipo que se jugaba el play off de ascenso, lo malo es que la derrota dejó al Alcoyano B como peor décimo quinto de los cuatro grupos de Preferente y este equipo también desciende. En este caso será a Primera Regional, por lo que el futuro de este equipo está más que en entredicho para la próxima temporada. El Contestano terminó la temporada lo más dignamente posible y con el objetivo marcado a principio de temporada cumplido, como era la permanencia. El conjunto rojillo no sufrió para mantener la categoría.