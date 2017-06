The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF ASCENSO El Atzeneta a un paso de Tercera Tras el 1-1 en el partido de ida en Villarreal ante el CD Roda, todo se decidirá en El Regit el sábado a las 18.00 horas - El que pase la eliminatoria ascenderá de categoría - Diego Jiménez nos da las claves del partido miércoles, 14 de junio de 2017 Tras el 1-1 en el partido de ida en Villarreal ante el CD Roda, todo se decidirá en El Regit el sábado a las 18.00 horas. El que pase la eliminatoria ascenderá de categoría, concretamente a Tercera División, categoría que ninguno de los dos clubs ha estado en su historia. Diego Jiménez, uno de los jugadores de Alcoy que juega en el Atzeneta, nos da las claves del partido en Ser Deportivos. Además puede ser un partido histórico para el futbolista de Alcoy, ya que si asciende, será de los pocos jugadores españoles que ha ascendido a todas las categorías nacionales. De Tercera a Segunda B (Villajoiosa), de Segunda B a Segunda ( Alcoyano y Eibar), y de Segunda a Primera ( Eibar) . Le falta de preferente a Tercera que puede que sea este sábado con el Atzeneta.