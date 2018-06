The examples populate this alert with dummy content

ASCENSO A TERCERA El Atzeneta ya es de Tercera División Goleo en el partido de vuelta al Vall d´Uxó 4-0 y asciende por la puerta grande – Por primera vez jugará en esa categoría domingo, 17 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A la segunda fue la vencida. Los de Roberto Granero ganaron 4-0 al Vall d´Uxó en el partido de vuelta del play off de ascenso a Tercera División. El cuadro valenciano, donde militan varios alcoyanos, ganaron con solvencia tras el 0-0 de la ida. La temporada pasada, también quedando campeones de liga, se quedaron a un gol de poder ascender. Esta vez tras eliminar al Rayo San Antonio y al Vall ´Uxó, dos equipos castellonenses, ascienden de categoría. Por primera vez el equipo valenciano jugará en Tercera División. La localidad se volcó con su equipo que llenó el campo de El Regit para celebrar algo histórico para el club. Ficha técnica: Atzeneta UE: Edu Samblás; Paco Sáez, Víctor Romero, Pablo Bonet, Abdón Arándiga; Martín, Tasio; Manu Martínez (Víctor Fuentes, 35’), Quico Vañó (David Lluch, 81’), Cristian (Arnau, 72’); y Civera (Obele, 74’). UD Vall de Uxó: David; Josep Karim, Maikel, Eloy, Héctor Peña; Joel Sánchez, Álvaro Miquel (Josete, 62’); Ximet (Morme, 46’), Héctor Zaragoza, Mario Milán (Karim, 46’); y Juanito (David Pastor, 52’). Goles: 1-0 Cristian (12’); 2-0 Tasio (41’); 3-0 Civera (60’); 4-0 Cristian (penalti) (70’). Árbitro: Romero Pérez, José. Amonestó por parte local a Manu Martínez, Civera, Pablo Bonet y Víctor Fuentes . Y por parte visitante a Álvaro Miquel y David. Además expulsó a jugador castellonense Maikel por roja directa en el minuto 66 y Joel Sánchez por doble amarilla, la segunda en el 86.