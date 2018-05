The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF DE ASCENSO El Atzeneta ya tiene rival en su lucha por el ascenso Jugará ante el equipo castellonense de Rayo San Antonio, si para contra el vencedor del Villajoiosa – Vall d`Uxó – Los partidos de vuelta siempre serán como local martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La suerte no se ha aliado con el Atzeneta en el sorteo del play off de ascenso para el ascenso a Tercera División. El equipo de Roberto Granero se tendrá que medir al Rayo San Antonio de Benageber ( Castellón) en la primera eliminatoria para intentar ascender a Tercera División. LA ida será la localidad castellonense y la vuelta en Atzeneta. Circunstancia que también sucedería si pasa la eliminatoria ya que al ser campeón de grupo sus partidos de vuelta los jugará siempre como local. En caso de pasar esta eliminatoria el conjunto valenciano se tendrá que medir en una eliminatoria final al vencedor del Villajoiosa – Vall d `Uxó. La temporada pasada se quedó alas puertas del ascenso y por un solo gol no pudo ascender de categoría, la experiencia y el factor campo, pretende que sea fundamental para que el equipo de Roberto Granero ascienda de categoría.