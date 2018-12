The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El Auditorio de la provincia resurge con una nueva orquesta de música sinfónica Hasta 43 profesionales de todo el mundo estrenan el próximo sábado, 14 de diciembre, el nuevo gran proyecto de la Diputación de Alicante lunes, 03 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/12/2018) El Auditorio de Alicante ya tiene voz propia. La nueva Orquesta ADDA simfònica se presentará oficialmente el próximo 14 de diciembre. Una puesta de largo formada por 43 músicos, el 28% alicantinos, que girará por 15 auditorios de la provincia. Invitamos a la radio al diputado de Cultura, César Augusto Asencio, para que nos hable de este gran proyecto, que fija en el panorama nacional e internacional a la cultura de la provincia.