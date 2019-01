The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO El aumento de hasta el 3% en las ventas de Navidad augura unas buenas Rebajas Las asociaciones comerciales de la ciudad coinciden en valorar positivamente las compras de estas fiestas y esperan mejorar la cifra de la temporada anterior con las ofertas lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/01/2019) El aumento de hasta el 3% en la campaña de Navidad atisba, entre los comerciantes, unas buenas rebajas. Las ofertas que los establecimientos lanzan desde hoy hasta finales de febrero, aproximadamente, tienen buen augurio. En este sentido coinciden la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy y la Federación Alcoy Comercial. El presidente de esta última, Paco Moltó, recuerda la importancia de la climatología en las ventas y valora positivamente para el comercio local que los días centrales de Navidades y Reyes hayan caído entre semana. El presidente de ACECA, Rafael Pérez, asegura que las compras de Reyes vuelven a superar por goleada las de Papá Noel, que en su caso sitúa por encima incluso del 3%. Las asociaciones piden cautela a los comercios a la hora de anunciar promociones antes de Navidad, una técnica que puede hacer perder la confianza en el consumidor de cara a las rebajas, como matiza Pérez.