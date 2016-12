The examples populate this alert with dummy content

ACTUALIDAD El aumento de estudiantes foráneos agota la oferta de pisos de alquiler La alta demanda de alumnos del campus o ciclos formativos supera el parque de viviendas del sector lunes, 24 de octubre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/10/2016) La demanda de alquileres de este año ha superado con creces la oferta de pisos con los que cuenta la ciudad. Una situación que viene motivada por el aumento de estudiantes matriculados en septiembre, sobre todo, de primer curso. Esta es una de las razones que expone Javier Monasterio, de la Delegación de Alumnos del Campus de Alcoi de la UPV, quien asegura que la escasa oferta de alquiler afecta a las viviendas de una o dos personas. El sector inmobiliario, sin embargo, avanza que la situación no solo afecta a estos inmuebles, sino que es más amplia. Next Home, inmobiliaria especializada en el alquiler a estudiantes da una cifra: este verano ha alquilado setenta pisos. Para las inmobiliarias, la llegada de estudiantes, no solo a la universidad, sino también a los ciclos formativos de los institutos, es el factor clave que explica que, a día de hoy, Alcoy se haya quedado sin pisos para alquilar.